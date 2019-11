Valgamaal Taageperas pidasid mulgid nõu

Mulkide maamärki ehk mulkide elamuskeskust on Sooglemäele kavandatud pikka aega, kuid nüüd loodetakse vana talukompleks selleks lõplikult korda teha. Nii võiks keskus välja näha mõne aasta pärast, arhitektuurikonkurss on ammu peetud.

"Projekteerimine lõpeb detsembris. Jaanuaris toimub ekspertiis ja siis on ehitusliku poole pealt küps, et saame hakata ehitushankeid korraldama. Loodame, et reaalse ehitustegevusega alustame 2020. aasta esimeses pooles. Praeguse plaani järgi võiks elamuskeskus saada valmis 2021.aasta lõpuks," kirjeldas asjade seisu Tõrva vallavanem Maido Ruusmann.

Kolme Mulgimaa valla volikogu pole varem ühisistungit pidanud. Turisti jaoks polegi vahet, kus ajalooline piir kulges ja nii peab mõnigi Mulgimaa keskuseks hoopis Viljandi linna. Endine president Toomas Hendrik Ilves soovitas mulkidel juba ammu luua oma omavalitsuse, kuid seni pole sellest mõttest asja saanud ja ega lähiajal vist saagi. Koostööd on aga võimalik teha ka ühinemata.

"Meil pole mõtet hakata formaalsustesse kinni jääma. Võiksime teha koostööd. Arvan, et Viljandi linn võidaks sellest, kui on suur ja tugev Mulgimaa. Ja ma arvan, et Mulgimaa võidab sellest, kui on Viljandi linn maakonnakeskusena väga tugev, " sõnas Viljandi linnapea Madis Timpson.