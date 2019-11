Siim Kinnas: paneme intellektuaalomandi tööle

Kui intellektuaalomand Eestis jutuks tuleb, siis enamasti on Eesti ettevõtete puhul tavaline seisukoht, et kogu intellektuaalomand peab kuuluma tellijale, sest nemad ju ometi maksavad, aga see ei pea tingimata nii olema, kirjutab Siim Kinnas.

Ettevõtted on küll harjunud lugema oma kapitali sekka pangakontol ja tehasepõrandal olevad varad, kuid kipuvad sageli unustama, et neil on ka sellist vara, millel on ettevõttele suur väärtus, kuid millele, piltlikult öeldes, näppu külge ei saa panna.

See, ka immateriaalseks kapitaliks kutsutav komponent moodustab näiteks S&P500 indeksi maailma 500 suurima ettevõtte väärtusest 84 protsenti või ca 21 triljonit dollarit (2018. aastal).

Ettevõtte immateriaalse kapitali ja intellektuaalse omandi sekka kuuluvad näiteks ettevõtte ärisaladused ja oskusteave, bränd ja kaubamärgid, ettevõtte toodete disain, välja töötatud tehnoloogiad ning patenteeritavad leiutised.

Teadmismahuka ettevõtluse poole liikuva majandusega Eestis on väga oluline, et meie ettevõtetel oleks selge arusaam, kuidas intellektuaalomandit hoida ja ettevõtte ärieesmärkide suunas tööle panna.

Arenenud tööstusriikide praktikas on loomulik, et uue toote arendamiseks mõne teadus- ja arendusasutusega, näiteks ülikooliga, koostööd alustades räägitakse arenduse käigus tekkiva intellektuaalomandi tingimused eraldi läbi ja leitakse mõlema poole eesmärke arvestav kompromiss.

Kui intellektuaalomand sellisel juhul aga Eestis üldse jutuks tuleb, siis enamasti on Eesti ettevõtete puhul tavaline seisukoht, et kogu intellektuaalomand peab kuuluma tellijale, sest nemad ju ometi maksavad.

Selgitan ühe hüpoteetilise jäätisetootja näitel, et see ei pea tingimata nii olema.

Oletame, et teadus- ja arendusasutuse asutuse poole pöördub innovatiivse meelelaadiga jäätisetootja Jäts AS, kellel on idee luua täiesti uue tekstuuriga jäätis. Peale põhjalikku eeltööd ja konsulteerimist mõne ülikooli laboriga jõutakse järeldusele, et uut tüüpi jäätise tootmiseks on vaja ehitada jäätisemasina külge uudne survepump, mida keegi maailmas ei paku.

"Sellega on projekt läbi, kuid kellele peaks kuuluma selle pumba intellektuaalomand?"

Koostöös teadus- ja arendusasutusega projekteeritakse ja ehitatakse töötav prototüüp. Jäts AS on rahul – survepump töötab ja täidab oma eesmärki. Sellega on projekt läbi, kuid kellele peaks kuuluma selle pumba intellektuaalomand?

Lihtne vastus on, et jäätisevabrikule, sest tema maksis. Küsime aga teistpidi, kellele võiks kuuluda intellektuaalomand, et see toodaks maksimaalset võimaliku väärtust?

On vähe tõenäoline, et kui sellise pumba intellektuaalomand kuuluks jäätisetootjale, hakkaks Jäts AS selle põhjal selliseid pumpasid tootma ja teistele vabrikutele müüma. Nad on ikkagi jäätisetootja, mitte masinatööstuse ettevõte.

Seega, kui intellektuaalomand kuulub Jäts AS-ile, siis kogu lisandväärtus seisneb natuke kõrgemas marginaalis, mida nad selle uue jäätise müümisel saavad küsida. Ütleme, 10 senti tükist.

Kui aga intellektuaalomand kuuluks pumba välja töötanud teadus- ja arendusasutusele, saaks Jäts AS endiselt seda kasutada, kuid teadus- ja arendusasutuse huvides oleks leida oma intellektuaalomandile võimalikult palju rakendajaid, kes paneksid selle raha teenima.

Näiteks saaks luua spin-off ettevõte, kelle esimeseks tooteks on teadus- ja arendusasutuse litsentsi alusel toodetav pump, mida tal on lubatud müüa üle maailma, välja arvatud need riigid, mida Jäts AS peab enda turuks. Võib isegi kokku leppida, et Jäts AS saab teatava protsendi teenitavast litsentsitulust.

Seega, lisaks jäätise müügist saadavale marginaaline on Jäts AS-il nüüd ka täiendav passiivne tuluallikas, ilma oma ärihuvisid kahjustamata.

See näide on küll lihtsakoeline ja detailides ebatäpne, kuid annab aimu sellest, millised on intellektuaalomandi võimalused. Eesti ettevõtetes loodud intellektuaalomandi tark kasutamine annab meie ettevõtetele olulise tõuke.