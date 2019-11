Tõrva kirik-kammersaali ehitas varemeist üles kunagine kolhoosiehituskontor, praegu kuulub see konsistooriumile. Kuid juba 25 aastat annab majale sisu ja vormi ehk korraldab üritusi, kaunistab ruume, valmistab lilleseadeid, küpsetab pirukaid, koristab ja teeb mida kõike veel üks mees - Ilmar Kõverik. Pidulikud üritused ja head kontserdid, hubane õhkkond - see on kirik-kammersaalis alati nii esinejate kui ka kuulajate jaoks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil on väga häid kontserte Pille Lille muusikute toetusfondilt, lepingulist koostööd teeme Eesti Kontserdiga, väga palju on koore, kes armastavad siin saalis laulda," rääkis Kõverik.

Mustlas neljapäeval peetud 12. Mulgi konverentsil pälvis Ilmar Kõverik Mulgimaa uhkuse auhinna. See on mulkide suurim tunnustus.

"Pikaajalise Mulgimaa piirkonna kultuuriinimesena on ta just eelkõige Helme kihelkonnas kultuurielu vedanud," ütles Mulgi vanem Siim Kabrits.

Kõverik on oma populaarses sarjas "Juured" tutvustanud juba rohkem kui 200 Tõrva ja Helme kandist pärit nimekat inimest. Kohtumised või meenutusüritused on salvestatud ja nende DVD-plaatide kogu on päris muljetavaldav. Juured jätkuvad, need on osa Mulgimaa aja- ja kultuuriloost.

Kõveriku sõnul pole ta palka elus palju saanud, kuid kirik-kammersaal on pakkunud võimaluse osa saada nende inimeste loost, kes on olulised kogu Mulgimaale, kuid kellega elu ei pruugi kokku viia.

"Teekäija tuleb ja küsib ka minult, et kuidas oled sa, vana mees, elanud oma elu. Et ka mina saaksin öelda - jah, olen elanud huvitava ja õnneliku elu kogu aeg selles väikeses Tõrva linnas," lausus Kõverik.