Järvik pärast raportiga tutvumist: ma ei ole midagi valesti teinud

Maaeluminister Mart Järvik, riigisekretäri komisjoni aruandest järeldub, et te siiski olete avalikkusele korduvalt valetanud. Kuidas te kommenteerite?

Ma lugesin kiirelt selle aruande läbi. Mina ei leidnud, vähemalt kiirel lugemisel, kordagi sõna "valetanud" seest.

Kas te olete eksitanud avalikkust?

Kindlasti mitte, ei ole ma avalikkust eksitanud. Ma olen püüdnud toiduohutuse valdkonda meie ministeeriumi allasutuses tööle saada.

Samuti öeldakse aruandes öeldakse, et maaeluminister ja tema nõunik on püüdnud VTA järelevalve läbiviimisse sekkuda? Millega olete ületanud oma pädevust? Kas te tunnistate, et olete ületanud pädevust?

Olen selles osas üsna kategooriline - ma ei ole kordagi oma pädevust ületanud. See, et me oleme oma nõunikega koos VTA-lt aru pärinud, ei ole pädevuse ületamine. Mina ei tohi oma tegevusega sekkuda nende otsustusse. Seda pole kordagi teinud, ei ole kavatsenud teha ja ei kavatse ka teha.

Paljud arvavad, et aruande järeldused annavad teile piisava põhjuse ametist taandumiseks. Kas te teete seda?

Kindlasti mitte. Sest olen nii praegu ministriametis olles kui ka varem teinud kõike nii, et südametunnistus oleks puhas ja ma ei näe mingil määral põhjust, et peaksin tagasi astuma ja seda veel vabatahtlikult.

Kas EKRE esimees, siseminister Mart Helme ja peaminister Jüri Ratas on täna teiega suhelnud, et võiksite tagasi astuda? Või mida nad on öelnud?

Täna pole ma kummagagi suhelnud ja sellist ettepanekut pole mulle ühe ega teise isiku poolt tehtud.

Kuidas sellest olukorrast välja tulla? Te väidate, et pole eksinud, ometi ministeerumis rahu pole.

Ma olen teinud vabariigi valitsusele ettepaneku kaheks asjaks. Esimene on välja vahetada kantsler. Selleks on väga hea spetsialist olemas, kelle ma välja pakun. Teiseks, kuna toiduohutus on niivõrd oluline valdkond, siis minu ja mu nõunike nägemuses on selge see, et toiduhohutuse valdkonda peab kantsler ise juhtima otse, seal ei saa olla pikki käsuahelaid, vahelülisid.

Te olete pika staažiga munitsipaalpoliitik ja üsna lühikese staažiga kõrgemas poliitikas. Kas leiate, et te olete mingis osas ise eksinud või oleks midagi pidanud teisiti tegema?

Kui ma mõtlen viimasele ligi seitsmele kuule tagasi, siis võib-olla olen mingi sõnavääratuse teinud, kui seda saab eksimuseks lugeda. Aga ma ei ole kindlasti valetanud ega valeinformatsiooni levitanud. Ma teen kõik selleks, et toiduohutus oleks tagatud.

Teine valdkond on PRIA, et ka seal toimuks koostöös valdkonnaga kogu see toetuste jagamine - ma ei ole kuskil nõudnud kohtusse mineku keelamist. See on täiesti absurd.