Reede pärastlõunal teatas politsei, et laste asukoht on kindlaks tehtud ja nendega on kõik korras. Õde-venda leiti Raplamaalt. Politsei ja lastekaitsjad selgitavad juhtunu üksikasju ning lapsed tuuakse peagi tagasi Tartusse.

Politsei sai ööl vastu reedet teate, et Tartus Sõpruse puiesteel ei tulnud kokkulepitud ajaks koju vend ja õde, 10-aastane poiss ja 12-aastane tüdruk.

Reede hommikul lapsed kooli ei jõudnud. Arvati, et nad liiguvad kusagil Tartu kandis nagu ka varasemalt, mil nad kodust ära on jooksnud, teatas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja.