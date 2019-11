Eesti kauplused pühade ajal oluliselt lahtiolekuaegu ei vähenda

Rimi

Rimi sulgeb 24. detsembril kauplused kell 18. Täpsemad pühadeaegsed avamisajad jõuavad Rimi kodulehele iga kaupluse info juurde eraldi tuleva nädala alguses. Rimi Eesti juht Vaido Padumäe nentis, et Eesti inimesed on nii-öelda viimase hetke poodlejad, kuid müügimahtude ja - käivete osas ei olnud erinevust võrreldes nende aastatega, kui kauplused olid 24. detsembril avatud kella 22.

Selver

Selveri kauplused on 24. detsembril avatud kella 9-19, 25. detsembril 10-21 ja 26. detsembril 9-21. 1. jaanuaril on kõik kauplused avatud kella 12-21. Erandiks on Tallinnas Ülemiste linnakus asuv Sepapaja Selver, mis on suletud jõulude ajal ja 1. jaanuaril.

Maxima

Jõuluperioodil töötab suurem osa Maxima kauplustest lühendatud

tööajaga. 24. detsembril on kauplused üle Eesti avatud kuni kella 8-19, 25. detsembril 10-20 ja 26. detsembril 9-22. Maxima teatas, et jätkab traditsiooniga jätta 1. jaanuaril kõik oma kauplused suletuks ja seda nüüd juba kolmandat aastat.

Prisma

Nagu varasematelgi aastatel on Prisma kauplused, mis on tavaliselt avatud 8-23, jõululaupäeval ja aasta viimasel päeval avatud lühema aja, kuni kella 21. Aasta esimesel päeval avab Prisma kauplused kell 12. Ööpäevaringselt avatud Prisma poodide lahtiolekuajad nendel päevadel ei muutu.

Grossi Toidukaubad

Jõulude ja aastavahetuse paiku on suuremas osas Grossi Toidukaubad kauplused avatud tavapärastel aegadel ehk enamasti kelle 8-22. On ka kauplusi, mis avatakse kell 9 ja neid, mis sulgevad uksed enne kella 22.

"Kindlasti tuleb mõningaid muudatusi, aga tänaseks ei ole need veel kindlalt ette teada. Kõikidele kauplustele, keda lahtiolekuaegade muutmine puudutab, paigaldatakse piisavalt vara ka vastavad teavitavad sildid klientidele nähtavale kohale," ütles ettevõtte esindaja.

Coop

Coop märkis, et on veidi erilaadsema ülesehitusega organisatsioon ning ühtset mustrit kõigil kauplustel ei ole.

Coopil on plaanis eesolevatel jõuludel ja aastavahetusel sõltuvalt piirkondlikust ühistust kaupluste lahtiolekuaegasid lühendada või mõnes ühistus hoida osa kaupluseid hoopiski suletuna. "Kui palju ühe või teise kaupluse lahtiolekuaega lühendatakse, sõltub juba konkreetsest ühistust ja konkreetsest kauplusest ning täpsema info avaldab iga kauplus oma klientidele aegsasti kaupluses kohapeal," sõnas Coopi esindaja.