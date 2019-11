Soome näitleja ja rahvasaadik vabandas vanade saami-sketšide eest

1980. ja 1990. aastatel astusid Petelius ja näitleja Aake Kalliala sketšisaadetes "Hymyhuulet", "Pulttibois" ja "Mantibois" korduvalt üles rahvariideid kandvate purjus saamidena, kelle nimedeks olid Naima-Aslak ja Soikiapää, vahendas Yle.

"Ma soovin esitada avaliku vabanduse kõikidele saamidele. Ma vabandan selle kahjuliku mõju eest, mis nendel sketšidel on olnud. Ma mõistan oma vastutust rahvasaadiku ja kultuuriinimesena," kirjutas Petelius oma teadaandes.

Aake Kalliala ütles omakorda ajalehes Ilta-Sanomat, et seisab endiselt nende vanade sketšide taga, kuid ka tema ei teeks tänapäeval enam selliseid nalju.

Petelius rääkis Ylele, et oma praeguses vastutusrikkas rollis parlamendis tuleb tal avalikult välja öelda oma seisukoht sketšide asjus, mis ka 30 aastat hiljem erinevates kontekstides edasi elavad.

Näitleja sõnul on need sketšid oma aja toode, millele ta tänapäeval alla ei kirjutaks. Tookord sooviti nendega parodeerida suurema osa elanikkonna eelarvamusi. Tänapäevases kontekstis mõistab Petelius aga ka seda, kuivõrd diskrimineerivad need sketšid võivad olla.

Saamide kogukond on juba aastaid nende sketšide problemaatilisuse üle arutlenud. Petelius märkis oma vabanduses ka seda, et soovib edendada saamide õiguste realiseerumist.

Petelius avaldas arvamust, et sketše tabanud kriitika on märgiks sellest, et aeg on edasi liikunud. "Me mõistame varasemast paremini vähemusi diskrimineerivaid jooni oma ühiskonnas ja kultuuris. Ka teadlikkus meie põlisrahva olukorra ja õiguste kohta on suurenenud," leidis ta.

Ta avaldas soovi, et neid problemaatilisi sketše enam teadlikult ei esitataks ning et neid ei kasutaks ka tänapäeva artistid. Petelius on mures ka selle pärast, et paljud need sketšid on saadaval internetis ning et need on seal uutes vormides nö oma elu elama hakanud.

Näiteks sari "Hymyhuulet" on endiselt vaadatav Soome rahvusringhäälingu Yle veebiarhiivis. Samas on programmile lisatud märge, mis hoiatab solvava sisu eest.

Yle esindaja Ismo Silvo kommenteeris, et sketše saab arhiivis vaadata ka edaspidi. Tema hinnangul on arhiivist millegi kustutamine väga põhimõtteline küsimus.

"Yle arhiiv on üks osa rahva mälust. Sinna on kogunenud Yleisradio poolt aastakümnete jooksul tehtud televisiooni ja raadiosse saateid. Seega on seal ka saateid, mis on oma aja sünnitised ja mida enam ei tehtaks ega avaldataks," selgitas Silvo.

Peteliuse ja Kalliala vanade sketšide puhul on märkimisväärne ka see, et saamid pole ainsad, keda seal on kahtlasel viisil pilgatud. Üheks selliseks näiteks on kas või romad.

Petelius lausus Ylele, et on valmis arutama ka teiste vähemustega ning et romade esindusorganisatsiooniga on ta juba ühendust võtnud.