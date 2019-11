"Ametist vabastamise põhjuseks on usalduse kaotamine, mille on tinginud Eesti Energia sisekordade rikkumine," teatas Eesti Energia ERR-ile.

Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri sõnul on edasine koostöö Bethersiga välistatud.

"Enefit on Lätis tuntud ja klientide poolt kõrgelt usaldatud energialahenduste pakkuja. Et väljateenitud usaldust hoida, peab ka meil endil olema laitmatu juhtimiskvaliteet. Me ei tolereeri küsitavat käitumist ja oleme seetõttu otsustanud töösuhte Janis Bethersiga lõpetada," ütles Sutter.

Enefit SIA juhatuses jätkavad Krists Mertens ja Klavs Porikis ning juhatusega liitub Eesti Energia müügi- ja kliendioperatsioonide valdkonna juht Indrek Randveer. Juhatuse esimehe kohuseid hakkab täitma Krists Mertens kuni uue juhi leidmiseni.

Rohkem infot toimunu kohta hetkel pole võimalik anda, kuna täpsemad asjaolud on konfidentsiaalsed, ütles Eesti Energia esindaja ERR-ile.

Bethers ise selgitas teisiti

Bethers ise selgitas ameti kaotust teisiti. "Enefiti omanikul Eesti Energial ja minul olid äriarendusest ja ettevõtte juhtimisest väga erinevad arusaamad ja me ei suutnud koostöö jätkamises leppeni jõuda," ütles firmat 11 aastat juhtinud Bethers BNS-i teatel.

Läinud aastal tegi Läti Enefit 59,5 miljonit eurot käivet, mida oli 28,6 protsenti enam kui 2017. aastal. Firma kahjum oli 2,43 miljonit eurot, võrreldes aasta varasema miljoni eurose kasumiga.