Lõuna-Dakota narkovastane kampaania pälvis tähelepanu ja kriitikat

Kõige rohkem vastukaja on saanud kampaania slogan "Meth. We're on it." Seda saab nimelt tõlgendada nii, et metamfetamiini probleemi lahendamisega tegeletakse. Samas võib see lühike hüüdlause tähendada ka seda, et ollakse narkojoobes ehk "laksu all", kirjutavad Argus Leader ja Guardian.

Kampaania plakatitel on kujutatud slogan, osariigi sümboolika ning fotod erinevatest inimestest.

South Dakota taxpayers paid $450k for a new anti-meth PSA campaign. And here's what the state came up with https://t.co/1MATJPBULv pic.twitter.com/bsZKkXCPNL — Lachlan Markay (@lachlan) November 18, 2019

"Lõuna-Dakotas on probleem ja me peame kõik sellega tegelema hakkama. Sest koos suudame me metamfetaminni siit välja tõrjuda," kirjutatakse plakatil.

"Lõuna-Dakota metamfetamiini kriis laieneb ohtliku kiirusega. See mõjutab iga kogukonda ja ohustab järgmise põlvkonna edusamme," nentis kuberner Noem kampaaniat tutvustavas videos, mis avaldati veebilehel OnMeth.com, mida saab omakorda samuti tõlgendada kui "metamfetammini laksu all" olemist.

Lõuna-Dakota sotsiaalteenuste osakond maksis reklaamifirmale Broadhead kampaania eest 449 000 dollarit.

Broadheadi juht Beth Burgy ütles kommentaariks, et reklaamifirma on oma töö üle uhke.

"Nii palju, kui meid puudutab, siis kampaania täidab oma ülesannet. See tekitab arutelu, see tekitab erinevaid reaktsioone ning, jah, see tekitab inimestes ebamugavust. Kuid ebamugavus põhjustab muutusi ja tekitab nõudlust tegevuse järele... Me teadsime, et "Meth. We're on it." saab olema provokatiivne ning viib rohke diskussioonini. Me leiame, et see nõudis palju julgust, et selle sõnumiga välja tulla, ning me oleme väga uhked selle üle," selgitas ta.