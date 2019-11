Otse esmaspäeval kell 13: selguvad aasta kodanikud

Aasta kodaniku aunimetus on tunnustus, mille pälvib Eesti alaline elanik, kes on sel aastal üleriigiliselt silma paistnud panusega ühiskonna arengusse või saavutustega, mis aitavad kaasa kodanikuteadvuse ja ühiskonna sidususe suurendamisele ning ühiskonnaelu edendamisele.

Tänavuse konkursi moto "Meid liidab, see, mida armastame" lähtub Eesti laulu- ja tantsupeo juubeliaastast.

"Aasta kodaniku tiitliga tõstame esile neid, kelle tehtut üheskoos armastame. See tänutunne võiks meid ühendada. Koos laulmine ja tants armastuse väljendusena Eesti maa ja rahva vastu on kahtlemata eesti rahva ühtekuuluvuse sümbol. Selle kõrval seob meid ka palju muud. Kodanikutunne algab armastusest oma kodu ja kodumaa vastu – see on sisemine veendumus ja äratundmine, mille kinnitab kodanikustaatus," ütles kultuuriminister Tõnis Lukas.

Aasta kodaniku aunimetuse kuulutab Lukas välja ja annab üle esmaspäeval Eesti Rahvusringhäälingu uudistemajas toimuval tunnustussündmusel. Samas annab rahvastikuminister Riina Solman üle kodanikupäeva aumärgid inimestele, kes on edendanud kodanikukasvatust, väärtustanud kodanikuteadvust või teinud vabatahtlikku tööd oma kogukonnas.

Samuti tunnustakse ideekonkursil "Mina suudan" osalenud koolinoori, kes jagasid oma mõtteid kogukonna probleemide kodanikualgatuse korras lahendamiseks.