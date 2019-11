Paides mitut äri pidav Tiia Tamberg rääkis "Aktuaalse kaameraga" keskväljaku ja Pika tänavaga piirneva 30 ettevõtja nimel, kes väidavad, et kolm suve kestnud ruumieksperiment "Ehe ruum" on neilt viinud kliendid, kuna keskväljakul ei saa siis enam parkida.

"Kui siin võetakse mu kohviku eest parkimiskohad ära, siis inimesed lihtsalt ei tule ja nad ei kõnni seda mõnda meetrit," rääkis Tamberg.

Suvist ruumieksperimenti peab Tamberg täielikuks läbikukkumiseks, sest kohvikupidajatel oli seal võimalik raha teenida ainult Arvamusfestivali ajal.

"Ütleme nii, et see on täielik krahh sellepärast, et "Ehedas ruumis" mitte midagi ei toimunud, rahvas ei istunud siin. Siin võidakse rääkida, et meil oli siin - ma ei tea, nad on toonud ka mingid numbrid välja - 50 inimest päevas ja nii edasi. Tegelikult minu aknad on siin "Eheda ruumi" poole ja me nägime seda tegelikkust. See tegelikkus oli null," selgitas Tamberg.

Paide linnavalitsus on nüüd välja töötanud keskväljaku arhitektuurikonkursi lähteülesande kavandi, et avada keskväljak alaliselt jalakäijatele ja erinevatele huvitegevustele. Kava tutvustati linnarahvale möödunud nädalal.

Paide tuntud raadiomees ja linnavolikogu EKRE saadikurühma liige Andres Põllu leiab aga, et ajalooline keskväljak peab säilima praegusel kujul.

"Valetanud on linnavalitsus, valetanud on arhitekt, kes ütlesid, et ettevõtjatega on räägitud. Ei, käidi kolmes koolis, räägiti lastega, aga ei räägitud ettevõtjatega, saati linnakodanikega. Jah, tehti üks kohtumine, kus öeldi, et rääkige mida tahate, me oleme kõik otsustanud," ütles Põllu.

"Me ei teinud eraldi huvigruppide koosolekuid, võib-olla siin tekkis see arusaam, et nendega ei ole räägitud. Aga tegelikult on see protsess olnud avalik. Selles mõttes ei ole midagi varjatud," kinnitas Paide linnaarhitekt Elo Kiivet.

Neljapäeva õhtul arutas teemat linnavolikogu. Nii mõnigi saadik leidis, et arhitektuurikonkurss tuleb küll läbi viia, kuid lõplik sõna, milliseid ümberkorraldusi linnasüdames tehakse, peab jääma rahvaesindajatele.