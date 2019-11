Mihhailov Ja Partnerid analüüsiosakonna uuringu esimeseks sensatsiooniks sai Vene koolinoorte suhtumine keskkonnaprobleemidesse. Selgub, et tegelikult hoolib keskkonnast 99 protsenti vastanuist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Koolides juba sorteeritakse prügi, kuid Venemaal üldse on see veel väga haruldane. Kui me nägime seda numbrit, olime üllatunud ja arvasime, et tegemist on ainult suure sooviga prügi sorteerida. Aga selgus, et koolides nõnda juba tehakse, neile seda õpetatakse," selgitas Mihhailov Ja Partnerid analüüsiosakonna peadirektor, sotsioloog Ljudmila Gorjunova.

Veel üks ootamatu uurimistulemus puudutab noorte suhtumist seksuaalvähemustesse. Selgus, et noored on pea kaks korda sallivamad, kui täiskasvanud Venemaa elanikud.

"Kui küsisime seksuaalvähemuste kohta, siis tuli välja, et 80 protsenti suhtub neisse ükskõikselt või rahulikult ja seks, seksuaalne orientatsioon ei ole kõige ärritavam asi," ütles Gorjunova.

"Seksuaalvähemuste küsimus on Venemaal keeruline, nagu ka suhtumine neisse. Ja numbrid räägivad kasvavast sallivusest, tolerantsusest, kuigi see sõna ei ole võib-olla eriti populaarne," kommenteeris Moskva 45. kooli direktor Mihhail Šneider.

Aga poliitika vastu Vene noored huvi ei tunne. Üle poole neist ei kavatse minna isegi tavalisele miitingule, sanktsioneerimata protestidest rääkimata. Ainult 11 protsenti noortest on valmis poliitiliste nõudmistega tänavale minema.

"Näete, et arv ei ole eriti suur. Selge, et palju sõltub vanusest, vanemate seisukohast, elukohast, seda võib ka vaadata. Aga meie uuring küll ei näidanud seda, et kõik on valmis (tänavale) minema," ütles Gorjunova.