Eesti vanim vene kool sai 230-aastaseks

Kooli eelkäijaks loetakse Eesti- ja Liivimaa 1789. aasta kooliseaduse alusel avatud esimest vene õppekeelega rahvakooli. Seal said Eestis esmakordselt vene rahvusest lapsed võimaluse saada tasuta emakeelset üldharidust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Toona oli koolis 69 õpilast ja viis õpetajat, nüüd käib koolis 845 õpilast.

Reaalkooli direktori Nina Sõtniku sõnul peab õpetaja oma oskusi kogu aeg täiendama, et ajaga kaasas käia.

"Kool peab olema valmis ajaga kaasas käima. Meie peame ise pidevalt õppima, oma oskusi ja teadmisi täiendama. Peame mõistma, et õpetaja roll muutub. See ei ole lihtsalt inimene, kes edastab infot. Õpetaja - see on kasvataja, kes aitab ja suunab," rääkis Sõtnik.