Nädalavahetus on kuiv ja peamiselt miinuskraadidega

Laupäeva öö on vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Kagutuul puhub 4 kuni 10, saartel puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni -7, Lääne-Eestis aga -2 kuni +2 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ka hommikul olulist sadu oodata ei ole, kagutuul pisut nõrgeneb ning õhutemperatuur jääb 2 sooja- ja 7 külmakraadi piiresse.

Päev on vahelduva pilvisusega ja kuiv. Puhub mõõdukas kagutuul ning külma on sisemaal kuni 5 kraadi, saartel võib aga termomeetrinäit veel plussis olla.

Ka järgnevatel päevadel olulist sadu olla ei tohiks, tuul on pigem rahulik. Öösiti on õhutemperatuur kindlalt miinuspoolel, vaid saarte rannikul on õhk soojem. Keskmiselt on külma 3 kuni 4 kraadi. Pühapäev on kõige jahedam, siis on ka päevasel ajal termomeetrinäit miinuspoolel. Uuel nädalal pendeldab aga 0 lähedal. Praeguse prognoosi järgi enne kolmapäeva märkimisväärset sadu olla ei tohiks.