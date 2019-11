Politsei sai veidi pärast kella 15.15 teate, et Tallinnas Õismäe teel toimus liiklusõnnetus, kui sõiduauto BMW sõitis ülekäigu rajal otsa 18-aastasele noormehele ja põgenes seejärel sündmuskohalt.

Esialgsetel andmetel sõitis sõiduauto BMW mööda Ehitajate teed suunaga Kadaka tee poole ja pööras Õismäe teele, kui sõitis otsa ülekäigurajal teed ületanud jalakäijale.

"Suur tänu pealtnägijatele, kes jätsid lahkunud sõiduki numbri meelde ja helistasid numbrile 112. Tänu sellele reageerisid sündmuskohale kiirabi ja politsei ning kannatanu toimetati haiglasse. Politseinikud pidasid aga BMW juba paarkümmend minutit hiljem kinni," rääkis Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse avariigrupi vahetuse vanem Illimar Kosk.

BMW roolis oli 70-aastane kaine mees, kellel on kehtiv juhtimisõigus. Politseinikud pidasid ta kinni 48 tunniks.

"Sõltumata asjaoludest, miks liiklusõnnetus juhtus, ei tohi sündmuskohalt lahkuda, kannatanule abi välja kutsumata," sõnas Kosk. "Kuna see juht jättis abitus seisundis inimese maha, on meil alus arvata, et mees võib menetlusest kõrvale hoiduda. Sellepärast pidasime ta kinni ja toimetasime politseijaoskonda."

"Tähelepanelikkus ja elementaarsetest liiklusreeglitest, nagu see on piirkiirus, kinni pidamine aitaks nii mõndagi liiklusõnnetust ära hoida," sõnas Kosk.

Sel aastal on toimunud Tallinnas jalakäija osalusel 150 liiklusõnnetust, neis hukkus kolm inimest ja sai vigastada 154 inimest.