Pärnu otsib pargis asuvale mälestusmärgile uut kohta

Pärnu Vanas pargis asuvale mälestusmärgile, mis on pühendatud töörahva vabaduse eest langenud võitlejaile, tuleks leida uus koht, sest Eesti sõjahaudade hoolde liit on seisukohal, et kuna tegemist on hauatähisega, tuleb sinna maetute säilmed kalmistule ümber matta ja sinna viia ka mälestusmärk.

1958. aasta 9. mail püstitatud mälestusmärk, mille autor on skulptor Juhan Raudsepp, on unustuse hõlma vajunud. Sinna ei vii isegi 9. mail keegi lilli ja suur osa pärnakaid tõenäoliselt ei teagi selle olemasolust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

1997. aastal tunnistati mälestusmärk nii kultuuri- kui ka ajaloomälestiseks, 2007. aastal aga kanti haud, mille tähis mälestusmärk on, sõjahaudade nimekirja. Aeg-ajalt seda siiski meenutatakse ja just põhjusel, et selle koht pole pargis.

"Sõjahaudadega tegelevad organisatsioonid maailmas on seda meelt, et surnutega ei sõdita. Aga surnute koht ei ole maanteeveeres, teeristis, mõispargis, linnapargis ja nii edasi. Surnu koht on ikkagi kalmistul. Kui on olemas kalmistud, kuhu on võimalik matta ka sõjaohvrid, siis nad peaksid oma asukoha leidma seal," rääkis sõjahaudade hoolde liidu tegevjuht Tiina Tojak.

Pärnu muuseumis on fotod selle kohta, et juba 1940. aastal püstitati sinna ajutine puidust mälestusmärk. On ka fotod 1941. aastal väidetavalt mõrvatud nõukogude inimeste ümbermatmisest sellesse paika. On aga arvatud, et kirstudes ei pruugigi säilmeid olla.

"Päris täpselt saame teada siis, kui see haud peaks avatama ja kui toimuvad ümbermatmised. Väidetavalt on siia maetud õigeusu kiriku juures kaks 1917. aastal maha lastud garnisori sõdurit, kelle garnisoni ülem mässukatse ajal maha lasi. Väidetavalt on siia maetud 12 - kui mu mälu ei peta - 1924. aasta ohvrit ja üle 60 kirstu Teise maailmasõja ajast," selgitas Tojak.

Mälestusmärgi asukohaga rahulolematud on pöördunud linnavalitsusse ja sealgi on küsimusega tegeletud. Nii on linn mälestusmärgi juurde paigaldanud tahvli selgitava tekstiga.

"Seal on ka sõjahaudade kaitse ja sõjajaudade ümbermatmist saab otsustada kaitseministeerium sõjahaudade komisjoni ettepanekul. Sõjahaudade komisjon siiamaani seda teemat pole arutanud. Linnale on teada informatsioon, et seda on plaanis teha järgmise aasta kevadel," ütles Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.