4,13 miljonist registreetitud valijast on hääletamas käinud juba 47,26 protsenti, mis ületab senise kõrgeima aktiivsuse - 2015. aasta 47,01 protsenti. Jaoskonnad on lahti veel mitu tundi.

Valimisjaoskonnad avati hommikul kell 7.30 (kell 02.30 Eesti aja järgi). Registreeritud on 4,13 miljonit valijat.

Valimised viiakse läbi 18 Hongkongi ringkonnas ja valitakse 452 linnavolinikku.

Harilikult on aktiisus kohalikel valimistel madal, kuid pühapäeval moodustusid juba varahommikul jaoskondade uste taha pika järjekorrad.

Valimiskomisjoni teatel käis esimese viie tunni jooksul hääletamas 31 protsenti registreeritud valijaist. Nelja aasta eest oli samaks ajaks valimas käinud vaid 14,5 protsenti inimestest.

Viis kuud kestnud meeleavaldused on andnud valimistele sümboolse tähenduse. Opositsiooni tugev tulemus näitaks, et rahvast toetab demokraatiameelset liikumist hoolimata sellest, et protestid on hakanud muutuma vägivaldseks.

Hongkonglase Christina Li sõnul on tähtis, et vanemad inimesed näitaksid, et nad toetavad noori, kes on protestide esirinnas.

"Võibolla ei saagi noored enam nautida õigusi, mis meil praegu on," ütles ta valimisjaoskonna järjekorras seistes.

Seekord on registreeritud 400 000 uut valijat, mida demokraatialeer peab positiivseks muutuseks.

Politsei pani jaoskondadesse ja linnatänavatele välja tugevad jõud.

Pühapäevaste valimiste eel ei olnud suuremaid meeleavaldusi ega kokkupõrkeid politsei ja protestijate vahel, mis on ligi kuus kuud kestnud poliitiliste rahutuste jooksul harukordne.

Kohalikud valimised ei ole Hongkongi elanikke varem kuigivõrd erutanud, harilikult on kandidaatide enamiku moodustanud Pekingi-meelse valitsuse toetajad ning volikogu ise tegeleb pigem olmeprobleemide lahendamisega.

Nüüd aga tahavad demokraatiameelsed kandidaadid saata sõnumit Hongkongi liidrile Carrie Lamile ja tema Pekingi-meelsele valitsusele, kes on keeldunud nende nõudeid täitmast.

Erinevalt kohalikest volikogudest valitakse Hongkongi kui Hiina erihalduspiirkonna 70-kohaline seadusandlik kogu vaid osaliselt otse, 40 kohta selles on Pekingile lojaalsete esindajate käes.

Pühapäevased valimised ei ole pelgalt sümboolsed. Järgmise aasta seadusandliku kogu valimistel tuleb osa kandidaate linnavolikogudest ning need annavad ka 117 liiget 1200-liikmelisse valimiskogusse, mis valib linna tegevjuhi, kelleks praegu on Carrie Lam.