Arvamusküsitluste andmed lubavad võitu 46-aastasele paremtsentristliku Rahvapartei esimehele Luis Lacalle Poule.

Senaator Lacalle Pou jäi 27. oktoobri esimeses voorus alla valitsuskoalitsiooni kandidaadile Daniel Martinezele, kuid tänu paremtsentristide ja parepoolsete parteide kokkuleppele samal ajal peetud parlamendivalimiste järel sai ta kongressis enamuse ja läks presidendivalimiste teise vooru eel juhtima.

Küsitluste põhjal on tema edumaa 6-8 protsenti, kuid võitlus võib siiski tulla tasavägine, ütles Economist Intelligence Uniti Ladina-Ameerika osakonna juhataja Robert Wood.

Paremtiiva võit ühtiks piirkonnas valitseva trendiga, et pettunud valijad hülgavad võimuparteid, lisas ta.

Presidendivalimiste teine voor on õigupoolest usaldushääletus viimased kolmed valimised võitnud vasatsentristide ja vasakpoolsete koalitsioonile Frente Ampliole ehk Laia Rinne.

"Valijad on väsinud majandusseisakust, kõrgest tööpuudusest ja kasvavast kuritegevusest pärast toorainete supertsükli lõppu ja ootavad Lacalle Poult olukorra parandamist," ütles Wood.

Uruguay inflatsioon on 7,5 protsenti ja tööpuudus ulatub 9 protsendini.

Uruguayd on kaua peetud rahutu Ladina-Ameerika rahu ja stabiilsuse kantsiks. Viimastel aastatel on ta rahvusvahelisel areenil silma paistnud ka abordi ja geiabielude lubamisega, ning kanepi legaliseerimisega 2013. aastal.

Valijatele teevad aga muret kõrged maksud ja just seda on Lacalle Pau osanud ära kasutada. Ta on lubanud leida teisi allikaid eelarvepuudujäägi vähendamiseks vajaliku 900 miljoni dollari leidiseks.

"Uruguay ei suuda rohkem makse taluda," on ta poolehoidjatele öelnud.

Viimased arvamusküsitlused näitavad, et teda toetab 51 protsenti valijaist, ametist lahkuvat Montevideo linnapead Martinezt aga 43 protseti.

Pühapäevastele valimistele on registreeritud 2,6 miljonit hääleõiguslikku kodanikku. Uus president astub ametisse märtsis viieks aastaks.