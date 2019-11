55-aastane poliitik hukkus õnnetuse tagajärjel Helsingis, vahendas Yle.

Rahvasaadiku nõunik Janne Mäkinen rääkis ajalehele Iltalehti, et Rantakangas olevat oma korteris kukkunud ja pea ära löönud. Samuti on võimalik, et õnnetusele eelnes ka haigushoog.

Pulkkilas sündinud Rantakangas tegutses enne poliitikasse minekut põllumajanduses ja panganduses. Parlamenti valiti ta Oulu piirkonnast esimest korda 1999. aastal ning rahvasaadikuna jõudis ta tegutseda kuus valimisperioodi järjest. Aastatel 2003-2010, kui esimeheks oli Matti Vanhanen, oli Rantakangas Keskerakonna aseesimeheks.