Birminghami kinos puhkes massikaklus, käiku läksid matšeeted

Star City kinokompleksis linastus laupäeva õhtul film "Blue Story", mis räägib Londoni kriminaalsetest jõukudest, ning väidetavalt oli seetõttu kinno saabunud noori, kes on selle teemaga otsesemalt seotud. Birminghamis toimunud vahejuhtumi tõttu on nimetatud filmi näitamine umbes sajas Briti kinos praeguseks peatatud, vahendasid Guardian ja BBC.

Politsei teatel reageerisid nad massirahutusele, millest võttis osa umbes 100 noort. Praeguseks on teada, et vahi alla on võetud viis teismelist, nende seas ka 13-aastane tüdruk, ning seitse politseinikku on saanud näovigastusi. Sündmuskohalt leiti hiljem kaks matšeetet ja üks nuga.

Sotsiaalmeediassse postitatud fotodel ja videoklippides on näha, kuidas politseinikud kasutavad kaklejate vastu tasereid ning samal ajal põgenevad sündmuskohalt kõrvalised kinokülastajad, sealhulgas perekonnad koos lastega, kes olid tulnud vaatama animafilmi "Lumekuninganna ja igavene talv 2" ("Frozen 2").

West Midlandsi piirkonna politsei uurib nüüd vahejuhtumi täpsemaid asjaolusid ning seda, millest kogu kaklus üleüldse alguse sai. Politsei ei kinnitanud, kas vägivalla puhkemisel oli otsene seos filmiga "Blue Story".

This is the dramatic moment police responded to reports of a mass brawl at a cinema in Birmingham. 'Multiple people' have been arrested, officers said.



