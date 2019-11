Holstresse tuleb peresid juurde, koolilaste arv kasvab

Eesti üldise külade tühjenemise kõrval on paiku, kuhu tuleb peresid juurde. Viljandimaal Holstres on kooliõpilaste arv hüppeliselt kasvanud ja sinna suundub tööle ka uusi pedagooge. Kooli ja külaseltsi tihe koostöö näitab, kuidas kohalik rahvas ise suudab oma elukeskkonda muuta.

1990. aastatel koos vanematega Soome elama läinud Reelika Pevgonen otsustas perega, kus kasvab kolm last, Eestisse tagasi tulla. Suure Helsingi koolist väikesesse Holstresse õppima tulek tähendab rahulikumat õpikeskkonda ja seda, et õpetajatel on rohkem aega oma õpilastega tegelda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Vanavanemate tervise tõttu tulime 2017 Eestisse, aga kuna tundus, et olukord ei parane, siis tõime ka Kristjani siia kooli ära," rääkis Reelika Pevgonen.

"Siit on ju varemgi heade õpitulemustega õpilasi läinud eri linnade gümnaasiumidesse," märkis Holstre kooli õpilane Kristjan Pevgonen.

Holstre maakooli tullakse ka õpetama - Tallinna eraettevõtlusest, näiteks.

"Otsustasime elukaaslasega kolida linnast maale tagasi, et siia pere luua. Õpetajana otsustasin alustada seetõttu oma tööd, et väikeses kohas on õpetajaid vaja," selgitas Holstre kooli õpetaja Kädi-Liis Hunt.

"Noored õpetajad tulevad Tartust, kolivad Viljandisse ja tulevad maale tööle. Tallinnast tuli noor õpetaja meie kooli ja eripedagoog-logopeed samuti sel aastal," meenutas Holstre kooli direktor Anu Saar.

Kui veel mõne aasta eest oli Holstre kooli õpilaste arv piiripealne, siis nüüd on poolesaja õpilase asemel majas 70 noort ja lasteaiakohad on peagi täis.

"Pered kolivad tagasi maale. Ja ka sündimus on päris hea," tunnistas Holstre kooli direktor Saar.

Põhjus, miks Holstresse järjest enam elama tullakse või sealsesse kooli õppima, on ka külaseltsi - Holstre Pere seltsi - tegevus, sest elukeskkond, mille rahvas on ise loonud, eristub teistest küladest.

Korda on tehtud kooli ja järve ümbrus, rajatud mänguväljakud, paigaldatud videovalve, kiiruskaamera ja mõeldud, kuidas lapsed jõuaks turvalisemalt kooli.

"On aktiivsete inimeste grupp, kes elavad ise siin ja tahavad, et elu oleks elamisväärne iseenda jaoks," kommenteeris Holstre Pere seltsi juht ja Holstre kooli õpetaja Marika Kivistik.

Rahulik koduümbrus ja kool on need, mida paljud teistest riikidest Eestisse või Tallinnast maale suundujad üha enam hindavad. Kodu maal ja töökoht linnas.