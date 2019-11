Esmaspäevane ilm on sajuta, kuid suhteliselt külm

Ilmajaama teatel tuleb esmaspäev sajuta, kuid ilm on suhteliselt külm, eriti öö- ja hommikutundidel.

Eelolev öö tuleb vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub mõõdukas kagutuul 2-7 meetrit sekundis ja väljas on külmakraade 2..7, kohati isegi -10, saartel -1..+1 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esmaspäeva hommikul on samuti sajuta ning pilvisus on vahelduv. Puhub lõuna- ja kagutuul 2-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on -3..-8 kraadi, Lääne-Eesti saartel aga pigem plusspoolel.

Nagu hommikul, nii ei ole ka päeval sademeid oodata. Tuul puhub ikka kagust 2-7 meetrit sekundis ja õues on õhutemperatuut -3 kuni +2 kraadini.