Karl Soonpää päevik 7. detsembril 1939. aastal

7. dets. Vab. Val. koosolek kl. 16–19.15. Rohkem rääkimisi riigitööliste pühadetasude asjus. Huvitavalt "agraarlased" – [siseminister August] Jürima, [põllutööminister Artur] Tupits ja mina – soovitame rohkem vastu tulla: maksta kõigile 10–15 krooni pühaderaha ja peale selle lasteabiraha, missugune seisukoht ka vastu võetakse.

[Välisminister Ants] Piip teatas (eile), et Saksa saadik on avaldanud soovi, et mamin. sõidaks varandusküsimuste lahenduse kiirustamiseks Berliini, enne kui Saksa delegatsioon uuesti Tallinna tuleb.

Mamin vabandab ajapuudusega. Berliinis aga tahetavat kõne alla võtta meie kaubavahetuse katkestamist Inglismaaga – muidugi ei või siis sõita.