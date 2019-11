USA kaitseminister vallandas mereväeministri

SEAL-i liige Edward Gallagheri süüdistati sõjaroimades, kuid mõisteti süüdi väiksemas õigusrikkumises.

15. novembril tühistas Trump Gallagherile kohtuotsuse tõttu määratud madalamale auastmele viimise.

Kaitseministeerium süüdistas Spencerit, et too tegi Valgele Majale eraviisiliselt ettepaneku, et kui nad ei sekku Gallagheri protsessi, siis läheb too erru ilma SEAL-ist välja viskamata.

Spencer väidetavalt ei teavitanud kaitseminister Esperit oma ettepanekust.

Esper "palus mereväe ministri Richard Spenceri tagasiastumist pärast seda, kui oli kaotanud usalduse tema vastu seoses aususe puudumisega Valge Majaga peetud vestluste kohta, mis puudutasid mereväe SEAL-i Eddie Gallagheri juhtumit," ütles kaitseministeerium avalduses.

Merevägi algatas menetluse, milles komisjon võib Gallagherilt ja veel kolmelt SEAL-i liikmelt võtta ära üksuse tunnusmärgid, mis tähendab nende väljaheitmist eriüksusest.

Trumpi sekkumine seab selle aga kahtluse alla.

Trump kuulutas neljapäeval Twitteris, et merevägi ei tohi võtta Gallagherilt tema kolmikhargist nõela.

Gallagheri süüdistati kahes mõrvakatses Iraagi tsiviilisikute vastu, kuid ta vabastati neist süüdistustest. Ta mõisteti kohtus süüdi poseerimise eest foto tarvis ISIS-e vangistatud võitleja laiba kõrval.

Tema juhtum põhjustas Ühendriikides erimeelsusi. Osa ameeriklastest peab teda sõjasangariks. Kohtuasi sai alguse tema alluvate esitatud süüdistustes.

Spencer omakorda esitas lahkumisavalduse, millest võis välja lugeda teravat kriitikat ametisoleva presidendi vastu.

When the outgoing Navy Secretary deems it necessary to write in his resignation letter that "The rule of law is what sets us apart from our adversaries," you look really, really, really bad, Mr. President. I hope some actually brings this to your attention, @realDonaldTrump https://t.co/kKXF9Dbrtm