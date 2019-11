Teisipäeva öösel on ilm Eestis pilvine ja olulise sajuta. Puhub lõunakaare tuul 1 kuni 7, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Külma on 1 kuni 6 kraadi, saartel ja läänerannikul on õhutemperatuur -1 ja +2 kraadi vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul võib Lääne-Eestis veidi sadada. Lõunakaare tuul on mandril nõrk, saartel ulatub 10 meetrini sekundis. Külma on 1 kuni 5 kraadi, saartel ja läänerannikul on õhutemperatuur 0 ja +2 kraadi vahel. Eelkõige Lääne-Eestis on teed paiguti libedad.

Päev on pilvine ning paiguti on väheseid sademeid. Tuul puhub lõunakaarest 2 kuni 7, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi. Teede libedus nihkub kaugemale sisemaale.

Kolmapäeval kõrgrõhkkond taandub ning merelt saabuv madalrõhulohk kannab üle maa lörtsi- ja vihmapilvi, mandril tuleb esialgu ka lund. Tuul muutub puhanguliseks, jäiteoht on väga suur. Öine õhutemperatuur on -2 ja +2 kraadi vahel, päeval tõuseb -1 kuni +4, saartel +6 kraadini.

Neljapäeval jõuab aktiivse madalrõhuala serva mööda niiskele ja soojale lisa ning sadu muutub vesisemaks. Öine õhutemperatuur on -1 kraadst +6 kraadini, päevane +1 kraadist +7 kraadini.

Reede tuleb kõige soojem ööpäev: ilm on vihmane ja tuuline ning õhutemperatuur ööpäevaringselt plusspoolel.

Laupäev võib tuua kiire ilmamuutuse, kui Läänemerel süvenev madalrõhkkond liigub üle Eesti ning selle tagalast pääseb meile külm ligi. Vihm asendub lörtsi ja lumega ning tuul tõuseb Lääne-Eestis tormiks.