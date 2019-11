Nelja aastaga registreeriti Eestis 125 raskete tagajärgedega lähisuhte vägivalla kuritegu. Politsei- ja piirivalveameti äsja valminud vastavateemalisest analüüsist selgub, et riskitegurid, mis selliste tagajärgedeni viivad, on alkoholiprobleemid, varasem vägivaldne käitumine või muud sotsiaalsed probleemid.

Esmaspäeval on rahvusvaheline naistevastase vägivalla vastu võitlemise päev. Traditsiooniliselt süüdati Kristiine keskuse ees küünlad mälestamaks vägivalla ohvriks langenud naisi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

PPA äsja valminud raskete tagajärgedega lähisuhtevägivalla analüüsist ilmneb, et aastatel 2015-2018 registreeriti Eestis 125 rasket nii meeste kui naiste suhtes toime pandud lähisuhtevägivalla kuritegu. 41 inimest sai seeläbi surma ja umbes 90 raskeid tervisekahjustusi.

Analüüsi eesmärgiks oli selgitada välja riskitegurid, mis nii traagilise olukorrani viivad.

"Peamine on ikkagi see, et me teame neid juhtumeid, kas politsei vaatest või mõne muu ametkonna vaatest, et varasemad märgid on juba olemas, et seal suhtes on vägivalda ja see muutub aina tõsisemaks ja teised teemad, nagu sotsiaalsed probleemid on seotud alkoholiga palju, töötusega ja muu varasema riskikäitumisega," selgitas PPA ennetuse ja süüteomenetluse büroo juhtivkorrakaitseametnik Kati Arumäe.

Arumäe lisas, et kõikide raskete juhtumite puhul ei olnud vägivallatseja politseile varasemalt teada. "Paljud juhtumid tulidki välja selle raske juhtumi menetluse käigus. See ongi see peamine sõnum, et inimesed otsiksid abi, ükskõik, milliste spetsialistide juurest."

Lähisuhtevägivalla vähendamiseks arendab politsei koostöös mitme ministeeriumiga välja üha uusi meetmeid. Laiendada tahetakse nii viibimiskeelu kui ka lähenemiskeelu määramise võimalusi, väljatöötamisel on häirenupu süsteem. Seda kõike selleks, et luua vägivallatseja ja ohvri vahele võimalikult varakult füüsiline distants.

14 aastat lähisuhtevägivalla all kannatavaid naisi nõustanud Ülle Kalvik ütles, et vägivalla kordumine on väga tõsine küsimus ja sellega peab tegelema.

"Naised ei tule tihti enam sellega toime ja see käib tihti läbi manipulatsiooni ja läbi laste, kusjuures mees võib hakata ähvardama ka naise töökaaslaseid, tema vanemaid, tema lähedasi inimesi, valvab kuskil. Meil on isegi juhtumeid, kus on autole pandud peale mingisugused positsioneerimisseadeldised, kingitakse lastele telefonid, mis positsioneerivad ja minnakse lastele basseinidesse, koolidesse või lasteaedadesse järgi, kui pole seda õigust," märkis ta.

Lähisuhtevägivalla kuritegude arv on jätkuvalt tõusuteel. See tähendab aga eelkõige seda, et sellest antakse aina rohkem teada.