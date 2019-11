Teisipäeval on jahe sügisilm

Ilmajaama teatel on teisipäeval jahe sügisilm - õhutemperatuur on nulli lähistel, sademeid on vähe.

Eelolev öö tuleb Eestis pilves ja olulise sajuta. Puhub lõunakaare tuul 1-7, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Külma on 1..6 kraadi, saartel ja läänerannikul on õhutemperatuur -1..+2 kraadi vahel.

Teisipäeva hommikul võib Lääne-Eestis veidi sadada. Lõunakaare tuul on mandril nõrk, saartel ulatub 10 meetrini sekundis. Külma on 1..5 kraadi, saartel ja läänerannikul on õhutemperatuur 0..+2 kraadi vahel. Teed on eelkõige läänes paiguti libedad.



Päev on pilves ning paiguti on väheseid sademeid. Tuul puhub lõunakaarest 2-7, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2..+3 kraadi. Teede libedus nihkub kaugemale sisemaale.