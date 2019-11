Bigbank on tänavuse aasta esimese üheksa kuuga teeninud 17,5 miljonit eurot kasumit, mis ületab eelmise aasta sama perioodi 2,5 miljoni euro võrra ja on ühtlasi firma läbi aegade suurima kasum.

Kolmanda kvartali puhaskasum moodustas sellest 5,6 miljonit eurot.

Laenuportfell kasvas kvartaliga 11,3 miljoni võrra ehk 450,5 miljoni euroni, teatas Bigbank.

"Headest kasvunumbritest tulenevalt on panga kapitaliseeritus kõrgel tasemel – omakapitali maht on kasvanud 11 protsendi võrra ning moodustab tänaseks 134 miljonit eurot ehk üle 25 protsendi koguvaradest," ütles Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts pressiteate vahendusel.

Länts märkis, et suurimat rolli laenuportfelli kasvatamisel mängis Eesti äriüksus, kus ettevõte on märkimisväärselt kasvatanud eralaenude portfelli ning sellest tulenevalt ka turuosa panga koduturul.

Pangajuhi sõnul lansseeriti hiljuti kohalikul turul ettevõttepanganduse valdkonna tegevus.

"Äriklientidele fookuse seadmine aitab meil mahtusid suurendada järgnevates kvartalites, sest selles valdkonnas on Balti riikides nõudlus suur ja pakkumine väike – kõik ettevõtted tahavad konkurentsis püsimiseks kasvada, kuid laenupakkujad muutuvad aina konservatiivsemaks," rääkis Länts.

Bigbanki kontserni varade maht ulatus kolmanda kvartali lõpu seisuga 531 miljoni euroni, vähenedes kvartaliga kolme protsendi võrra.

Kontserni laenuportfelli maht kasvas 2019. aasta esimese üheksa kuuga 19,5 miljoni euro võrra. Laenuportfell kasvas kolmandas kvartalis enim Eesti äriüksuses, kus kasv ulatus 7,3 miljoni euroni.

Kolmanda kvartali lõpuks oli kontsernil kokku 114 000 laenulepingut ning nõuded klientidele jagunesid geograafiliselt järgnevalt – 30,2 protsenti Leedu, 23 protsenti Läti, 19,9 protsenti Eesti, 16,3 protsenti Soome, 9,3 protsenti Rootsi ja 1,3 protsenti Hispaania.

2019. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga oli Bigbankis 405 töötajat, sealhulgas 237 Eestis, 78 Lätis, 68 Leedus, 15 Soomes, kuus Rootsis ja Hispaanias üks.

Bigbank AS on Eesti kapitalil põhinev tarbimislaenudele ja tähtajalistele hoiustele keskendunud spetsiaalpank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis ja Leedus ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis.