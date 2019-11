Ehitusettevõtjad peavad ehitusmahu väikest langust loomulikuks

Eesti ehitusettevõtjate liidu juhatusse kuuluv Rand & Tuulbergi nõukogu liige Raivo Rand ütles ERR-ile, et kui statistikat lähemalt vaadata, siis nii hullusti see maht ei vähenenud ja teda pani üllatuma, et hooneehituse maht isegi kasvas.

"Kortereid valmis isegi rohkem kui möödunud aasta samal perioodil. Suur kahanemine oli rajatiste ehitamises, mis näitab, et mõningad suuremad tööd, mingil määral riigi tellimus, mis annab rajatistele suurema mahu, on ilmselt natuke vähenenud. Aga kui pikka perioodi vaadata, siis kahe-kolme viimase aasta suure tõusu peale on see täiesti loomulik, et kuskil tuleb väike korrektuur ja väike kahanemine," selgitas ta.

Seega ei ole väike kahanemine Ranna hinnangul negatiivne. Ta lisas, et praegu on tunda survet ehitushinnale, nii et see jääb ilmselt samaks, hoolimata sellest, et sisendi hinnad mingil määral kasvavad, kuigi needki on viimasel ajal stabiliseerunud.

Ka Nordeconi juhatuse esimees Gerd Müller ei pidanud ehitusmahu muudatust märkimisväärseks.

"Me peame aru saama, et eelmisel aastal oli viimase kümnendi kõige kõrgem ehitusmaht Eestis ja kui kvartali kaupa vaadata, mis pärast sellist kõrgpunkti juhtub, üks protsent siia-sinna, siis tegelikult on turu kogumaht jäänud suhteliselt samaks ja on loomulik, et pärast suurt tõusu järgneb ka stabiliseerumine," tõdes ta.

Mülleri hinnangul ei ole ka kohaliku ehitusturu mahu vähenemine kolme protsendi võrra midagi erilist, vaid suhteliselt stabiilne tulemus.

"Vaatame aasta baasil, mis järgmiste kolme, nelja, viie kvartali jooksul juhtub, siis võib juba rääkida, et on mingi selgem trend," lausus ta.

Raivo Rand ütles tulevikust rääkides, et seda, mis edasi saab, ei ole teada, kuid võib juhtuda, et järgmisel aastal tuleb natuke rohkem kahanemist.

"Seda veel täna ei tea, kuidas täpselt riik käitub ja kui palju eratellijad tellivad ja mis korteriturust saab. Kui peaks tulema suurem kahanemine, 10 protsenti, siis see mõjutab turgu juba rohkem," tõdes ta.

Statistikaameti andmetel suurenes välismaal tegutsevate Eesti ettevõtete ehitusmaht üle neljandiku võrra. Selle kohta märkis ehitusettevõtja, et need mahud on nii väiksed ning möödunud aastal vähenes välismaal ehitamise maht päris tublisti.

"Eks siis mingil hetkel tunnetatakse turu ebakindlust, otsitakse rohkem tööd välismaal, aga selle taga võib olla ka mõni üksik suurem töö või objekt, mis seda mahtu teatud perioodiks tõstis," rääkis Rand.

Tema sõnul on statistikaameti värske uudis kokkuvõttes isegi positiivne, sest ta ise ootas tänavu ehitusmahu suuremat kahanemist, kuid langus oli väike ja hoonete ehitusmaht hoopis kasvas.

Ka Müller ütles, et ehitusturg on tegelikult eelmise aastaga võrreldes suhteliselt stabiilne ja midagi dramaatilist ehitusmahu üheprotsendilises kahanemises näha ei saa.

Statistikaamet teatas teisipäeval, et Eesti ehitusettevõtted ehitasid selle aasta kolmandas kvartalis Eestis ja välisriikides kokku ühe protsendi võrra vähem kui möödunud aasta samas kvartalis. Eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes ehitati hooneid ühe protsendi võrra rohkem ja rajatisi viie protsendi võrra vähem.