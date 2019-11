Pärnu võimuliit on juba tükk aega kavandanud Kesklinna silla renoveerimist ja laiemaks ehitamist, nüüd aga selgus uuringust, et sild on sedavõrd amortiseerunud, et selle renoveerimise leebe variant, kus tööde ajaks jääb üks sõidurada avatuks, ei tule kõne alla.