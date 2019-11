Rootsi ekspeaminister Carl Bildt külastas Eestit

Bildt saabus Tallinnasse, et tähistada Rootsi saatkonna 30. sünnipäeva Eestis.

Sel puhul oli kohal ka Rootsi välisminister Ann Linde, kes ka oma Eesti kolleegi Urmas Reinsaluga kohtus.

Sündmuse raames meenutati Eesti-Rootsi suhteid 90-ndatel aastatel.

Celebrating 30 years' anniversary of the Swedish Embassy in Tallinn. In discussion with @Cbildt and former Estonian PM @MartLaar . @SwedeninEE pic.twitter.com/WH4D5o5hTc

Received a warm welcome to Tallinn by Estonian foreign minister @UrmasReinsalu. Looking forward to important discussions about the Baltic region, European security and the UN Security Council. ???????? ???????? pic.twitter.com/pzxf6Ldsas