Teadusele juurde antud raha jagati valdkondade vahel ära

Tuleva aasta alguses suunatakse see prioriteetsetesse valdkondadesse, mis praegu on ebaproportsionaalselt maha jäänud, ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

See tähendab, et pool rahast suunatakse tehnika ja tehnoloogia valdkonda, 20 protsenti põllumajandusteaduste ja veterinaaria valdkonda ning 30 protsenti arsti- ja terviseteadustele, et neid valdkondi järele aidata.

"Kõigepealt otsustati, et käimasolevat uurimistoetuste uurimistoetuste vooru rahastamist ei muudeta. See tähendab, et need edetabelid, mis on juba teadusagentuuris komisjonid kokku pannud, et neid otseselt ei puututa. Nüüd järgnevad aastad - aasta 2020 ja edasi uurimistoetuste osa, kas ja kuidas proportsioone muuta, neid otsuseid teeb edasi teadus- ja arendusnõukogu veebruaris," sõnas Reps.