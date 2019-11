Kanada kindralkuberner Julie Payette külastas Tallinna Reaalkooli

Eestis on visiidil Kanada kindralkuberner Julie Payette, kes kohtus kolmapäeva hommikul Kadriorus president Kersti Kaljulaidiga, seejärel külastati ühiselt Tallinna Reaalkooli.

"Meie kaks riiki võivad tunduda üksteisest kaugel ja üsna erinevad, kuid meil on siiski suur ühisosa. Täna elab Kanadas umbes 25 000 Eesti juurtega inimest, mis on üks suuremaid kogukondi väljaspool Eestit. Nad kuuluvad Kanada mitmekultuurilisse ühiskonda, kuid teatud mõttes kuuluvad nad ikkagi Eestisse. See loob erilise sideme meie rahvaste vahel," ütles Kaljulaid pärast kohtumist.

Riigipead rääkisid ka julgeoleku- ja kliimateemadel ning digikoostööst. Eesti president tänas kohtumisel ka Kanadat panuse eest Lätis paiknevasse NATO lahingugruppi, mis tõstab kogu regiooni turvalisust.

"Meil on ka sarnane arusaam peamistest väljakutsetest, millega siin

planeedil silmitsi seisame, nagu kliimamuutustega võitlemine ja rahu ning

turvalisuse tagamine. Oleme demokraatia ja õigusriigi põhimõtete tugevad

toetajad ning eestkõnelejad ja väärtustame mõlemad reeglitel põhinevat

mitmepoolset maailmakorda, kus kokkulepetest hoitakse kinni ja järgitakse

rahvusvahelist õigust," rõhutas president Kaljulaid.

Lisaks osalesid Kaljulaid ja Payette Tallinna Reaalkooli viienda klassi programmeerimistunnis. Kooli saalis toimus ka vestlusring riigipeade ja kosmosekoolide võrgustiku ning Tallinna Tehnikaülikooli kosmoseprogrammi üliõpilastega. Payette on endine astronaut.

Julie Payette on Eestis kahepäevasel visiidil ja tegemist on esimese kõrgetasemelise Kanada visiidiga Eestisse.