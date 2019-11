Jõhvis päästis mees põlevast majast naabri

Mehe aitas põlevast majast välja üle tee asuvas majas tütrel remonditöödel abis olnud Vladimir Bežko. "Nägin, et naabri katusest tõusevad leegid, ütlesin naabritele, et kutsugu päästjad, ja läksin ise põleva maja juurde. Vaatan, et naabrimees on akna taga ja taob vastu akent ning on paanikas, sest ei saa kuidagi välja. Lükkasin akna lahti ja aitasin ta välja. Uurisin, kas veel keegi on majas, ta oli stressis ja ei osanud midagi vastata. Paistab, et ta oli siiski majas üksi," rääkis Vladimir Bežko.

Ka päästjad kinnitasid, et rohkem inimesi majas polnud. Päästetööde juhi Sergei Manekini sõnul tegi päästetööd keerulisemaks asjaolu, et ohustatud olid kõrvalasuvad hooned.

Kokku osales päästetöödel kuus päästjate autot, kohal oli politsei ja kiirabi.