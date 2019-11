Nüüd on sellest loobutud ja leitud, et kasulikum on akude kasutuselevõtt. Esimesena tehakse vajalikud ümberehitused Tõllul. Need algavad juba järgmisel kuul ja laev peaks osaliselt akudega sõitma juba järgmise aasta veebruaris. Mida see tähendab, räägib Margud Mullale TS Laevade juht Jaak Kaabel....