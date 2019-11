Neljapäeval valitsevad plusskraadid, sajab vihma ja lörtsi

Teed on ka neljapäeva öösel libedad, päeval valitsevad plusskraadid, kuid sajab vihma ja lörtsi.

Neljapäeva öö hakul sajab Lääne-Eestis vihma, ida pool enam lörtsi. Pärast keskööd on sadusid vähem. Libeduseoht on suur Tallinn-Pärnu joonest ida pool. Puhub lõuna- ja kagutuul 5 kuni 11, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +1, saartel ja läänerannikul kuni +5 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul sajab veidi vihma põhiliselt Eesti lääne- ja põhjaservas. Libedust võib olla veel Eesti idatiivas. Kagutuul kogub jõudu, saartel ulatuvad tuuleiilid 15 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadist Kirde-Eestis kuni 4 kraadini saartel.

Päeval laieneb uus vihmasadu üle Eesti, Ida pool tuleb sekka ka lörtsi. Kagu- ja lõunatuul tugevneb 7 kuni 13, rannikul iiliti 18 meetrini sekundis. Õhutemperatuur tõuseb +1 kuni +4, lääneservas kuni +7 kraadini.