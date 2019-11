Astrid Kannel: olin AK toimetuses ainus, kes uskus Trumpi võitu

Küsimusele, kust tal teadmine Trumpi võitu tuli, vastas Kannel, et maailm kaldus üha enam äärmusliberaalsusesse ja äärmusvasakpoolsusesse.

"Äärmusvasakpoolsus on näiteks postitus Facebookis, kus muidu täiesti normaalne inimene - ja ma täiesti aktsepteerin tema vaateid, sest inimesi on igasuguseid - kirjutab, et ma ei tahagi, et Eestis räägib keegi eesti keelt... noh, eestlasega käib jutt... Ma ei tahagi, et minu maja all peaks restorani eestlased, ma tahangi, et ta oleks liibanonlane ja rahvusriikide aeg on läbi. Kui sellised mõtted muutuvad liiga agressiivseks...," nentis Kannel.

Ajakirjaniku sõnul iseloomustab vähemusi tihtipeale see, et nad suudavad oma juttu rääkida nii suure häälega, et ühiskond satub segadusse ja inimesed hakkavad tundma end ohustatuna.

"Kui sa tahad olla väljakutsuv ja väljapaistev, pead mõtlema selle peale, et mis on asjade tagajärg. See on see, et sõnal on vastutus. Ja selliseid ilminguid hakkasin ma märkama Eestis ja ka laias maailmas. Et iinmesed lähevad sellise asjaga väga, väga ühte kreeni ja see hakkab sünnitama sellist väga, väga ebameeldivat parempoolsust. Ja nii see läks ja oli näha, et see läheb Donald Trumpiga, et ta tulebki presidendiks."

"Donald Trump on loonud mingisuguse sellise välja, kus inimesed on saanud julguse, et võib käituda ükskõik mismoodi. Kõik on lubatud, kõik on võimalik, kõik on bisnis, kõik on rahasse arvestatav. /.../ Selles tsunamis on on väga palju sellist põhjamudast üles tulnud inetut, labast ja madalat häält, pluss on see toonud igasugused agressiivsed ning koledalt mõtlevad inimesed esiplaanile üle maailma. Ja mitte ainult riigiasutustes, vaid üleüldse igal pool."