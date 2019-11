Piirkonnast on evakueeritud kümneid tuhandeid inimesi ning päästetöötajad jätkavad põlengu kustutamist, vahendasid ERR-i teleuudised ja Axios.

Port Nechesi keemiatehases toimunud plahvatuste tõttu sai viga ka kolm sealset töötajat, kuid praeguseks on nad juba haiglast koju lubatud.

EXPLOSION CAUGHT ON CAMERA: Here's a look at the moment the second explosion occurred at the East Texas plant, where a fire has been burning since early Wednesday morning. https://t.co/E3BYMOoF95 pic.twitter.com/EBLy7Ae0uR