Euroopas ühtne energia jaeturg praegu puudub, sest riigiti regulatsioonid erinevad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eleringi algatuse eesmärk on see takistus kõrvaldada, kasutades Eesti X-tee edukat kogemust.

Loodud alliansi eesmärgiks on luua ühised põhimõtted andmete turvaliseks jagamiseks nii riikide sees kui ka üle riigipiiride.

"See põhimõtteliselt varustaks Euroopa Liidu energiatarbijat andmetega, mis võimaldaks neil teha paremaid otsuseid. Me väga loodame, et Euroopa Liidu tõeliselt ühtne siseturg - mitte ainult elektribörsi ja hulgituru tasemel, vaid ka tegelikult jaeturu tasemel - võiks tuua tarbijale elektrihinna alla," selgitas Eleringi juht Taavi Veskimägi.