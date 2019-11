Noored kooli programm, mis koolitab mittepedagoogilise kõrgharidusega inimesi õpetajateks, saab sel hooajal vastu võtta neljandiku võrra rohkem huvilisi, tuleval aastal aga veelgi rohkem. Viimased paar aastat on selle programmi lõpetajad suunatud koolidesse, kus väljalangevusprotsent on keskmisest suurem.

28-aastane Matis otsustas teha karjääris kannapöörde ja minna kooli õpetajaks. Ta liitus Noored Kooli programmiga ja käesolevast õppeaastast saigi ta endale uue väljakutse - õpetada venekeelses Lasnamäe Gümnaasiumis ajalugu ja ühiskonnaõpetust eesti keeles, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Põnev, iga päev on omamoodi, rutiini absoluutselt ei ole, välja arvatud, et nädal on esmaspäevast reedeni. See on ainuke rutiin, mis püsib. Aga iga tund ja päev on täiesti erinev. Meeldiv," ütles Matis Pedak.

Tereza on samast Noored kooli lennust. Tema õpetab Lasnamäe gümnaasiumis eesti keelt.

"Selles ametis on kõige raskem vb see, et sul on töö, mis sa võtad koju kaasa väga tihti, aga küsimus on pigem aja planeerimises. Ma tean, et paljud mu kollegid saavad väga hästi hakkama oma tööga nii, et nad ei võta koju kaasa, ma alles õpin seda kunsti," lausus Tereza Špongolts.

Lasnamäe gümnaasiumis on kokku neli Noored kooli vilistlast. See on taotuslik, et noored õpetajad saaksid üheskoos paremini ellu viia programmi kaks aastat tagasi võetud eesmärki vähendada nende õpilaste arvu, kelle haridustee katkeb pärast põhikooli.

SA Noored Kooli tegevjuht Kristi Klaasmägi ütles, et Eestis jääb iga viies laps põhiharidusega, see tähendab, et ta küll alsutab kutsekooli või gümnaasiumiga, aga ta ei lõpeta seda.

"Noored Kooli õpetajad töötavad ainult sellistes koolides, kus neid lapsi, kes oma keskharidust kätte ei saa põhikooli 3-4 aasta jooksul, on üle Eesti keskmise. See on midagi, mida ühe õpetajaga ei saagi teha, see vajab kollektiivi ja koostööd kooli sees," selgitas Klaasmägi.

Tehnoloogiaettevõtjate asutatud Heateo Haridusfond otsustas nüüd toetada Noored Kooli programmi 100 000 euroga. Fondi eesmärk on anda hoogu hariduse valdkonda parandavatele algatustele.

"Sellest on meile kindlasti kasu, sest meil on kasvamine plaanis. Me loodame ja plaanime sel aastal kasvada 40 osalejani aastas. Aasta hiljem juba 50 osalejani aastas. Selleks on vaja rohkem tööd teha," lisas Klaasmägi.

Noored Kooli programmi kandideerib sel hooajal ka rekordarv tahtjaid, ehk 146 inimest. Tänaseks on Noored Kooli programmi lõpetanud 11 lendu. Kõigist lõpetajatest töötab 59 protsenti endiselt koolis, lisaks õpetajatele on nende seas ka direktoreid ja õppejuhte. Veel 18 protsenti lõpetanutest ei tööta küll koolis, kuid siiski haridusvaldkonnas.