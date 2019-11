Rimi teatas, et võttis eelmisel nädalal oma külmköögi salatiosakonna puhastamata töölaualt rutiinsed proovid ja sellel nädala saabunud tulemused näitasid Listeria monocytogenes'e bakteri leidu.

Kordustesti vastused tööpindadelt võetud proovide kohta tulevad esmaspäeval ja ettevõtte teatel pole välistatud ka see, et kordustestid on puhtad. Ettevaatusabinõuna kutsub Rimi siiski tagasi kõik värsked salatid.

"Tegemist oli tööpinnaga, mis puutus kokku salati valmistamiseks kasutatavate materjalidega," sõnas Rimi kvaliteedijuht Algis Murumaa. "Oleme kahtlusalused toorained samuti saatnud testimisele – need vastused saabuvad järgmise nädala jooksul. Leiust on teavitatud nii hankijaid kui ka veterinaar- ja toiduametit. Nemad on omakorda asunud antud tooteid ja toorainet uurima."

Murumaa märkis, et nad ei tea hetkel ka seda, kas listeeriat on konkreetsetes toiduainetes üle piirnormi või kas seda üldse seal on. Klientide ohutuse nimel otsustati aga kõik Rimi köögi värsked salatid, mis selle tööpinna või võimalike nakatunud toorainetega kokku puutusid, tagasi kutsuda.

"Tuletan meelde, et ohutus koguses pole listeeria tervisele kahjulik ning korralikult kuumtöödeldud toodetes seda ei esine," lausus ta.

Rimi keskköögis algab reedel põhjalik suurpuhastus, mis kestab laupäeva õhtuni. Ettevõte ei väljasta oma köögist ühtegi värsket salatit, enne kui on tulnud kinnitus, et nii tööpinnad kui tooraine on puhtad. Samuti võttis Rimi kasutusele kiirtestiseadme, millega saab tööpindadelt võetud proove analüüsida ning mis annab vastuse 24 tunni jooksul.

Murumaa ütles, et Rimi teeb tihedat koostööd VTA-ga ja võtab olukorda täie tõsidusega. VTA ei andnud neile korraldust tooteid tagasi kutsuda, kuid seda tehakse ettevaatusabinõuna.

"Kontrollime kõike tõsise põhjalikkusega, kuna listeeria teema on väga hell nii tarbijatele, edasimüüjatele kui ka tootjatele," lausus Murumaa.