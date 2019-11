Politsei sõnul said nad kohaliku aja järgi veidi enne kella 14 väljakutse London Bridge'il toimunud pussitamisjuhtumile, mille käigus sai mitu inimest vigastada, vahendasid Reuters ja BBC.

Politsei lasi ründaja maha. Kahtlusalune kandis politsei sõnul võltslõhkeseadeldist

Londoni politsei uurib noarünnakut kui terrorismi.

BBC andmetel kõlas sündmuskohal kaks lasku. Sotsiaalmeedias levivatel fotodel ja videotes on näha rohkelt politseiautosid ja kiirabibrigaade.

BBC reporter John McManus rääkis, et nägi, kuidas sillal kakles grupp mehi, täpsemalt ründas mitu meest üht üksikut meest. Kui politsei kohale saabus, kõlasid lasud, märkis ta.

Allikate sõnul seisnes juhtum selles, et üks mees oli teist pussitanud ja politseinikud lasid pussitaja maha. Hiljem aga teatas politsei, et vigastatuid on mitu ning kahtlustatav olevat kinni peetud.

Samal sillal ehk London Bridge'il toimus 2017. aasta juunis terrorirünnak, mille käigus ründas kolm islamiäärmuslast esialgu kaubikuga jalakäijaid ning pärast seda ründasid nad inimesi neid pussitades. Kokku hukkus terroriakti tõttu kaheksa inimest.