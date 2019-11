Hoone läks maksma 20 miljonit eurot, sellel on 23 000 ruutmeetrit ning praegu 60 rentnikku, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Seitse aastat tagasi alanud projekti panustas munitsipaalmaaga ka Jõhvi vallavalitsus, kes tuli osanikuks tingimusel, et lisaks kaubanduskeskusele rajataks ujula ning jäähall.

Praegu käivad valla ja arendaja vahel täpsustavad läbirääkimised.

"Me tegime kolm kuud tagasi omavalitsusele taotluse, et nad vaataks üle ja täpsustaks oma seisukohad, mida omavalitsus soovib siin edasi näha. Ootame ära nende vastuse ja siis saame selle osaga edasi liikuda," ütles Pargi keskuse projektijuht Allan Mänd.

"Praegu on praktiliselt kõikides komisjonides see teema arutusel olnud ja kõik on kinnitanud positiivset suhtumist, et seda on meil vaja ja et me jätkaksime oma osalust," kinnitas Jõhvi volikogu esimees Eduard East.