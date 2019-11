Pussitamine toimus linna ostutänaval asuvas Hudson's Bay kaupluses, vahendasid BBC ja Reuters.

Kannatanute vigastuste ulatus ei ole esialgu teada. Samuti pole teada rünnaku motiiv.

Politsei otsib võimalikku ründajat - 45- kuni 50-aastast meest - taga.

"Meil on käimas ulatuslik uurimine seoses Grote Markstraatil toimunud pussitamisega," ütles politsei pressiteates.

Hollandi rahvusringhääling teatas allikatele viidates, et esialgseil andmeil ei olnud tegemist terrorirünnakuga.

Sotsiaalmeediasse postitatud fotodelt on näha musta reede ostlejate hulgas sündmuskohal hädaabimeeskondi.

After London, we have now have a stabbing in The Hague, the Netherlands. #LondonBridge #DenHaag pic.twitter.com/lioJJN9Mfx