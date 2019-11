Suursaared saavad kolme aasta pärast uue lisalaeva

Viimastel aastatel on järjepidevalt kasvanud Saaremaale sõitjate arv, mistõttu on oluline leida püsiv lahendus üha kasvava sõidunõudluse tingimustes teenuse stabiilsuse tagamiseks. Samuti peaks olema alternatiivne lahendus juhuks, kui Hiiumaale sõit on madala merevee tõttu raskendatud.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas andis Saare- ja Hiiumaa esindajatele valida, kas saavad kümme aastat vana laeva, mis nende vajaduste järgi ümber ehitataks, järgmiseks suveks, või kannatavad 2022. aasta sügiseni ja saavad päris uue laeva, mis spetsiaalselt neile ehitataks. Saarlased valisid viimase variandi.

Tellitav laev võimaldab tulevikus vajadusel Saaremaa liinilt ka Hiiumaa liinile appi minna, kuna uus laev oleks madala süvisega. Seni jääb kasutusele praegune lahendus.

Minister Aasa sõnul oli oluline, et saarte elanikud saaksid endale soovitud lahenduse.

"Soovisin näha, millist laeva eelistavad saarte elanikud ning võtsime vastu ühisotsuse, et nii Saaremaale kui Hiiumaale on parim uue laeva ehitamine," ütles Aas.

Omavalitsuste esindajad tõdesid ühiselt, et ollakse valmis ootama veel kolm suve, et laevaühendus paraneks.

"Saarlased on täna olemasoleva praamiühendusega pigem rahul. Tipphooajal on küll järjekordi, kuid need ei ole midagi ületamatut. Pigem räägime hea teenuse viimisest väga heaks," märkis Saaremaa vallavanem Madis Kallas. "Vaadates viimaste aastate praamiühendust ja lahendusi, pole kindlasti probleemiks Saaremaa kogukonnale, et uus praam tuleb liinile kolme suve pärast."

Uus laev on ka keskkonnasõbralikum, aidates täita Eesti kliimapoliitika eesmärke.