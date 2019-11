Koprapere ehitas Järvamaal 100 meetri pikkuse tammi

Loodusfotograaf Tarmo Mikussaar viis noored luuletajad Esna mõisa taha jõe äärde, kuhu koprapere on rajanud teadaolevalt Eesti pikima tammi. Kui põuasel ajal allikajärvest vesi kadus, kolis koprapere oma pesa pisut eemale, rajas jõele uue tammi ja paisutas osa järvest üles nii, et neil oleks mõnus seal talve mööda saata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on kindlasti ühe perekonna töö, sest koprad on territoriaalsed loomad ja teisi loomi nad oma territooriumile ei lase," kinnitas Mikussaar.

Lastele näidati kobraste söögilauda ja sahvrit, kus koprapere oma talvevarusid hoiab. Lapsed said kobraste kohta teada mõndagi huvitavat.

"Koprad varuvad talveks toitu ja osad pered varuvad rohkem ja osad ei varu üldse," rääkis Tallinna 21. kooli õpilane Hanna Grete Rebane.

Tallinna Lilleküla gümnaasiumi õpilane Oskar Järve kinnitas, et kobras on loodusele kasulik loom. "Sest nad pakuvad teistele loomadele ka elupaika," selgitas ta.

Pelgliku loomuga koprad lastele ennast ei näidanud, kuigi nende jälgi võis leida kõikjal.

Aasta looma luulekonkurss toimus aga juba neljandat korda, tänavu esitati 377 luuletust.

"Lapsed, kes on meile luuletused saatnud, teavad väga palju ja on käinud meie kopra kodulehel ja Looduskalendris ja materjali otsinud. Me oleme suures võidus - luuletamine on kindlasti tee looduse juurde," rääkis aasta looma luulevõistluse korraldaja Helen Arusoo.