New Orleansi politsei teatel sai pühapäeva hommikul linna kuulsas Prantsuse kvartalis tulistamises haavata 10 inimest.

Politseiametnik Shaun Ferguson ütles väljaandele The New Orleans Advocate/The Times-Picayune, et kaks inimest on kriitilises seisundis ja kinni on võetud üks isik.

Täpsem teave vahejuhtumi kohta esialgu puudub.

Veidi hiljem leidis linna teises piirkonna aset veel teinegi tulistamine, milles sai surma kaks ja haavata samuti kaks inimest.

Esialgu pole selge, kas tulistamised olid omavahel seotud.