Uue nädala algus on talvine, siis läheb jälle soojemaks

Algaval nädalal on ilm muutlik - nädala algus on talvine, teine pool aga jälle soojem.

Esmaspäeva öösel pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab lund, rannikul ka lörtsi. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, rannikul natuke soojem, kuni +2 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikuks suuremad sajud raugevad, aga kohati võib ikka lund ja lörtsi sadada. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Väljas on parajalt jahe - 0 kuni -4, rannikul kuni +2 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati esineb lume- ja lörtsihooge. Puhub lääne- ja loodetuul 4 kuni 9, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi.

ärgmine nädal tuleb enamasti vahelduva pilvisusega, rohkem sajab kolmapäeval ja reedel ning sadu tuleb alla vihmana, sest läheb jälle soojemaks. Teisipäeval on veel suuremad miinuskraadid, aga alates kolmapäevast on keskmised öösiti 0 ja +4 kraadi vahel ning päeval on sooja 4 kuni 6 kraadi.