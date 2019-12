Tartu Uus Teater küsib riigilt suuremat püsitoetust

Pöördumises muretseb Klaas Tartu Uue Teatri tuleviku pärast. Nimelt on Uue Teatri püsiv riiklik toetus sel aastal 128 000 eurot, mis on aga kolm-neli korda väiksem näiteks Tallinnas tegutsevate teiste samalaadsete erateatrite toetusest. Pöördumises loodab Klaas, et riik leiab vahendeid Tartu Uue Teatri senise tegevustoetuse mitmekordistamiseks järgmisel aastal. Ka teatri loovjuht Ivar Põllu ütleb, et praegune toetus on väga väike. Põllu sõnul on ka varasemalt riigi poole sama palvega pöördutud, aga praeguseni pole tegevustoetuse summas muudatusi tehtud.