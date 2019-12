Ilm läheb soojemaks, lörtsisemaks ja tuulisemaks

Esmaspäev on end puhkama sättinud ja Põhja-Euroopas ning Venemaal oli see igati talvine, sest Skandinaavia põhjatipu ümbruses tiirutas madalrõhkkond, millest kandus külma õhku.

Mäestikus oli koguni 19,5 kraadi külma. Loodevoolus kandus jahedust üle Põhjamere ümbruse ka Kesk-Euroopasse. Briti saarte lähistel püsis kõrgrõhuala ja hoidis Lääne-Euroopast suured sajud eemal, kuigi laiguti tibutas sealgi ja oli uduvinet. Üle Vahemere kulges aga mitmeosaline rahulik madalrõhuvöönd ning poetas sinnagi pisut vihma.

Eeloleval ööl eemaldub Skandinaavia põhjatipu kohalt madalrõhkkond Barentsi merele ja selle järel Läänemere ääres taevas selgineb ning õhk on jahe. Üksnes saartel ja läänerannikul on pilvisem, võib veidi lund ja lörtsi sadada ning termomeetrinäidud jäävad null kraadi lähedale.

Lääne- ja loodetuul on mõõdukas, vaid rannikul pisut tugevam. Päeval liigub üle Eesti lauge kõrgrõhuhari, mis laseb vaid Lääne-Eesti rannikualadele veidi lörtsi ja vihma poetada. Läänekaare tuul on mõõdukas, aga õhtul tugevneb edelatuul saartest alates.

Saabuv öö on vähese ja vahelduva pilvisusega, küll aga on kohati vähest lund ja lörtsi. Mõnel pool võib ka udu olla. Puhub suuresti loodetuul 5-9, rannikul kuni 14 m/s. Sisemaal on kuni 6 külmakraadi, samas kui rannikul on kohati 2 kraadi sooja.

Hommik on ida pool selgem, lääne poole lisandub pilvi, mis võivad ka veidi lund või lörtsi poetada. Puhub mõõdukas lääne- ja loodetuul, õhukraade on 7 külmakraadist 2 soojakraadini.

Päeval on taevas selgimisi ja vähest lund või lörtsi sajab vaid kohati. Läänetuul puhub 4-9, ääremail puhanguti kuni 14 m/s. Õhtul tugevneb saartel edelatuul. Temperatuur jääb 2 külma- ja 3 soojakraadi vahemikku.

Lähipäevi iseloomustab kõle edelatuul, soe õhk ja erinevad sademed. Kolmapäeva öösel hakkab õhutemperatuur tõusma ja nii on nädala teises pooles kuni 8 soojakraadi oodata. See aga ei tähenda, et lörtsi ei sajaks - ikka sajab ja vihma tuleb ka sekka.

Seega talvesaapad võib jälle rahulikult kummikute vastu vahetada.